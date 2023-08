Mais de 4600 pessoas subscrevem petição para alterar nome da ponte pedonal do Parque Tejo

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Mais de 4600 pessoas subscreveram uma petição para exigir que a ponte pedonal do Parque Tejo não tenha o nome de Manuel Clemente.

A petição foi lançada no sábado à tarde e em menos de 24 horas reuniu cerca de 4600 subscritores. Um dos autores do texto Tiago Rolino admite, em declarações à TSF, que já esperava uma adesão elevada ao abaixo-assinado.

"Este é um tema que é muito sensível para as pessoas, porque, segundo o relatório da Comissão Independente, são mais de 4800 vítimas [de abusos sexuais pela Igreja] e, portanto, não me surpreende nada que muita gente tenha na sua memória essas vítimas e é óbvio que isso só dá força a esta petição", afirma, sublinhando que a expectativa é "recolher o máximo de assinaturas possível".

"Gostaríamos de chegar às 5500 assinaturas para, dessa forma, poder ser discutida em plenário da Assembleia da República", adianta.

Tiago Rolino destaca duas questões como as mais importantes desta petição.

"A primeira é sempre recordar as vítimas de abuso sexual que foram estimadas e as que foram realmente confirmadas pelo relatório. A segunda é impedir que este nome do ex-cardeal Patriarca de Lisboa seja dado à ponte, porque nós julgamos que isso também é um cavalgar político. Queremos impedir que isso seja feito à custa das vítimas", explica.

Tiago Rolino espera ainda que a Assembleia da República "esteja solidária com as pessoas que foram afetadas por este caso de abusos sexuais na Igreja".

A nova ponte ciclopedonal que liga os concelhos de Lisboa e Loures, sobre o rio Trancão, na zona oriental da cidade, vai chamar-se Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente, anunciou na sexta-feira a Câmara Municipal de Lisboa.

Em comunicado, a autarquia revela que o nome da nova ponte, construída a propósito da Jornada Mundial da Juventude e inaugurada em julho, é uma homenagem ao 17.º patriarca de Lisboa, que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos.

"Nos 10 anos de mandato enquanto líder da Igreja de Lisboa, D. Manuel Clemente foi o grande impulsionador da Jornada Mundial da Juventude, que nas palavras do patriarca emérito 'será lembrada como um momento decisivo para uma geração que construirá um mundo mais belo e fraterno'", lê-se na nota.

A Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente tem cerca de 560 metros, liga os concelhos de Lisboa e Loures, sendo feita, maioritariamente, de madeira e aço.

A ponte destina-se a peões e ciclistas, integrando a rede de percursos ciclopedonais da região de Lisboa e ligando-a ao concelho de Loures.

A JMJ 2023 decorreu em Lisboa entre 01 de agosto e domingo, dia em que o Papa Francisco regressou ao Vaticano depois de ter chegado a Portugal em 02 de agosto.

O maior acontecimento da Igreja Católica em Portugal juntou cerca de 1,5 milhões de jovens no Parque Tejo (Lisboa) para uma missa e uma vigília, com a presença do Papa Francisco.