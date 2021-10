Mais de 50 convidados em sete dias. Festival Passa a Palavra regressa esta segunda-feira

A maior parte das atividades são gratuitas, mas algumas requerem inscrição prévia © Luís Ferreira

Por Carolina Quaresma 15 Outubro, 2021 • 11:20

O festival internacional "Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar" está regresso, pela quarta vez consecutiva, a Oeiras, a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de outubro, e estende-se até dia 24 do mesmo mês.

Em comunicado, a organização afirma que está será "a maior edição de sempre", com propostas e atividades para todas idades, dos mais novos aos mais velhos, passando pelas escolas.

A edição deste ano contará com a presença de mais de 50 convidados, "entre contadores nacionais e estrangeiros em língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, músicos, escritores, ilustradores, cientistas, pensadores e investigadores, num total de 40 sessões e serões de contos e também conversas, concertos, oficinas, espetáculos, animação de rua, o Mercadinho dos Ofícios do Livro e uma aguardada exposição de trabalhos de João Vaz de Carvalho".

Pela primeira vez, haverá narração em espanhol, inglês e francês para alunos do secundário.

Os finais de tarde dos dias de semana serão preenchidos pelos "Ofícios da Palavra", bem como conversas dirigidas a profissionais, estudiosos e interessados pela área da linguagem, narração, literatura e ciência, na Galeria Municipal Verney.

Já durante a noite, o público geral poderá assistir a serões de contos e espetáculos de música e poesia, no Auditório Municipal Eunice Muñoz.

Aos sábados e domingos, as atividades concentram-se não só no Mercado Municipal de Oeiras, mas também nas ruas, na Capela de Santo Amaro de Oeiras, na Galeria Municipal Verney e no Auditório Municipal Eunice Muñoz.

Todas as atividades serão gratuitas, à exceção do jantar-recital em homenagem a José Fanha.

A maior parte dos eventos no Auditório Municipal Eunice Muñoz decorrerão simultaneamente em formato remoto, através de transmissão em streaming na página de Facebook do festival, assim como na página das bibliotecas municipais de Oeiras e no canal de YouTube do Passa a Palavra.

Para participar em algumas das atividades precisa de se inscrever previamente, a partir do dia 18 de outubro, através do endereço de e-mail: insc.passapalavra@gmail.com.

Pode consultar toda a programação aqui.