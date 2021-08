Mais de 50 trabalhadores da construção civil testados no Porto em projeto-piloto

© André Luís Alves / Global Imagens

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) revelou este sábado à Lusa terem sido testados à Covid-19, na quinta-feira, 51 trabalhadores de uma construtora, no Porto, no que foi o início do projeto-piloto do Governo de testagem voluntária.

A testagem esteve a cargo da equipa regional de testagem da ARS-N, acrescenta o comunicado sobre a iniciativa idealizada pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, também nomeado pelo Governo coordenador regional do combate à pandemia causada pela Covid-19.

"Estas iniciativas de testagem priorizam as explorações agrícolas e o setor da construção (norma 019/2000, atualizada a 22/6/2021), em particular os setores de fruticultura, viticultura e estaleiros de construção civil", lê-se ainda.

Assinala o documento que foram estabelecidas parcerias com a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas -- AICCOPN e com várias empresas do setor, tendo sido possível "a identificação de 591 estaleiros a rastrear na área de abrangência da Administração Regional de Saúde do Norte e a implementação de um rastreio piloto".

Em declarações à TSF, Albano Ribeiro, do sindicato da construção, considera a medida positiva, mas deixa um alerta.

"Esta testagem que hoje está a ser feita é extremamente positiva e deve de haver muitas mais e que seja alargado a outras grandes empresas. Penso que o Governo deve é intervir para se fazer em todas as obras do país, seja de pequena ou grande dimensão", afirma.

Ouças as declarações de Albano Ribeiro à TSF 00:00 00:00

O rastreio iniciado na quinta-feira com a empresa Gabriel Couto decorreu no estaleiro do aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde decorrem obras de ampliação, confirmou a ARS-N.

"A realização de um total de 51 testes rápidos de antigénio (TRAg) aos colaboradores da obra permitiu a operacionalização e análise desta iniciativa em outras empresas", realçou.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.401.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 209,9 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.622 pessoas e foram registados 1.014.632 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

