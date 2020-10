Mais de 5900 profissionais de saúde infetados desde o início da pandemia

Ao todo, 727 médicos e 1621 enfermeiros já ficaram infetados © Leonel de Castro/Global Imagens

Diogo Serras Lopes, secretário de Estado da Saúde, contabiliza 5908 profissionais de saúde infetados desde o início da pandemia, dos quais 727 são médicos e 1621 enfermeiros. No entanto, 4386 desses profissionais estão já recuperados.

Esta quarta-feira foram totalizadas 2229 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 16 do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 106.271, mais 2535 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 40.804 casos ativos, sintetiza o mais recente boletim epidemiológico.

Depois de a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) ter denunciado que existe na região uma "grave" descoordenação clínica na resposta à pandemia da Covid-19 nesta época do ano, o secretário de Estado afiançou que a coordenação existe, tanto ao nível do Ministério como ao nível da ARS (inclusivamente a ARS Centro, que tem sofrido um aumento de casos). Diogo Serras Lopes garante que tem sido feita uma coordenação regional e central, num processo que sofre melhorias "todos os dias num contexto de incerteza".

Os médicos da região Centro apelaram esta quarta-feira à ministra da Saúde "para preparar e organizar tudo aquilo que faltou fazer".

"Estamos, neste momento, a acompanhar a situação em tempo real e o panorama é grave: falta sistematizar procedimentos, falta uma coordenação supra-hospitalar do Ministério da Saúde para organizar toda a capacidade de resposta e as melhores práticas na resposta à Covid-19", alertou a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, em comunicado enviado à agência Lusa.

Na habitual conferência de imprensa da DGS e Ministério da Saúde, Diogo Serras Lopes esclareceu que centralmente é feita uma atualização diária através de contactos "muito regulares sobre a utilização dos serviços de saúde".

"Não podemos sobrecarregar os médicos para saber tudo ao minuto"

A Direção-Geral da Saúde informou também que há atualmente 28 surtos, com 326 casos, em estabelecimentos de saúde. Graça Freitas salientou, no entanto, que as infeções em meio hospitalar "podem acontecer".

A diretora-geral da saúde referiu que as autoridades de saúde revelam os "números essenciais", mas outros dados estão também disponíveis. "Não podemos estar a sobrecarregar os médicos para saber tudo ao minuto. É necessário distinguir o que é informação ao dia, e informação colhida e tratada em devido tempo", diz.

