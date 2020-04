Mais de 6 mil profissionais dos lares já foram testados

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Três camiões carregados com caixas. No total, são 700 mil equipamentos de proteção individual, alguns deles que chegaram por doação privada, e que vão esta segunda-feira começar a ser distribuídos pelos lares de todo o país.

Numa visita ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, em Lisboa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que "o objetivo é chegar a todo o país" e que estes materiais "vão ser distribuídos através dos centros distritais de Segurança Social que farão a distribuição pelas instituições". Estas centenas de milhares de equipamentos, somam aos 200 mil que já foram entregues há cerca de 15 dias.

E é precisamente nos lares que estão a ser testados os funcionários. O programa começou no final de março e o reforço da capacidade para estes testes foi anunciado no último conselho de ministros: um milhar por dia. No entanto, até agora, foram mais de 6 mil os funcionários já testados à Covid-19.

"O programa está em curso. Neste momento, já temos mais de 6 mil testes realizados a profissionais dos lares. A prioridade é testes feitos aos profissionais dos lares e utentes que tenham sintomas em lares em que ainda não tenha havido situações de infeção, precisamente para tentarmos prevenir e minimizar o risco de contágio", sublinha Ana Mendes Godinho nesta visita ao laboratório militar onde foi acompanhada pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

Produção de álcool gel quadruplicou

É também no laboratório militar que estão concentrados os esforços para produção e embalamento de álcool gel que abastece o serviço nacional de saúde. "Está a produzir entre 3 mil e 500 e 4 mil litros por dia", nota Gomes Cravinho que informa que normalmente a produção estaria nos mil litros.