Mais de 200 ocorrências. Chuva provocou quedas de árvores e inundações em todo o país

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recebeu entre as 00h00 e as 11h00 desta sexta-feira 201 ocorrências de norte a sul do país devido à chuva forte.

O Lisboa foi o distrito mais afetado, seguido de Coimbra e Porto, disse à TSF o comandante da ANEPC Miguel Oliveira.

As ocorrências registadas são sobretudo quedas de árvores e de estruturas (andaimes e placards), mas foram também reportadas inundações. "Poderá haver ainda uma ou outra via que apresente condicionalismos devido à acumulação de água, mas nenhuma situação preocupante".

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente períodos de chuva persistente e por vezes forte e acompanhada de ventos que podem atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas.

