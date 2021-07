Mais de 600 internados com Covid, filas na vacinação e outros destaques TSF

© Orlando Almeida / Global Imagens (arquivo)

Portugal voltou a ultrapassar, esta segunda-feira, os 600 internamentos ligados à Covid-19, algo que não acontecia desde 29 de março. São 613 ao todo, 136 deles em cuidados intensivos. Quanto ao número de casos diários, e quando comparado com a restante União Europeia, Portugal é o segundo país com o indicador mais alto de infeção por 100 mil habitantes na última semana e o vigésimo no mundo.

Por todo o país formaram-se, esta segunda-feira, filas nos centros de vacinação. O coordenador da task force, Gouveia e Melo, explicou que este cenário "já era expectável". Por Cascais, por exemplo, já se procuram soluções e o presidente da câmara, Carlos Carreiras, anunciou a criação de um semáforo.

E por falar em vacinação, está aberto o autoagendamento para quem tem 27 ou mais anos de idade.

As temperaturas prometem subir um pouco por toda a Península Ibérica até ao final da semana. No Alentejo os termómetros podem chegar aos 40ºC, mas na Andaluzia, em Espanha, podem aproximar-se dos 50ºC.

Fernando Medina apresentou oficialmente a recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa e, com ela, trouxe uma promessa: creches grátis para famílias jovens até ao final de 2025. António Costa, que esteve também na Estufa Fria, aproveitou para deixar recados: está de "boa saúde", tanto a nível pessoal como enquanto líder partidário.