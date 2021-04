Mais de 632 mil pessoas têm a vacinação completa em Portugal. Veja os números da DGS

51% das pessoas com mais de 80 anos têm a vacinação completa © Artur Machado/Global Imagens

Mais de 632 mil pessoas têm a vacinação completa contra a Covid-19 com a toma das duas doses, mais cerca de 52 mil do que na semana anterior, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o mais recente relatório do processo de vacinação, 632.242 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra a Covid-19, o que equivale a 6% da população, 52.028 das quais na última semana.

Ao todo, 1.588.315 pessoas já foram vacinadas com uma dose, mais 252.568 em relação ao último relatório, o que representa 15% da população, indica a DGS.

Até ao passado domingo, 51% das pessoas com mais de 80 anos (344.738) já têm a vacinação completa, enquanto 90% (606.919) já receberam a primeira dose da vacina.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 4% (83.574) já receberam as duas tomas e 12% (267.454) já tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 65 e 79 anos 3% (56.003) têm a vacinação completa e 27% (436.576) foram vacinados com a primeira dose.

De acordo com os dados da DGS, 4% das pessoas entre os 25 e os 49 anos (136.392) também já receberam as duas tomas e 8% (254.792) já viram ser administrada a primeira dose.

No total, Portugal recebeu 2.684.460 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 2.360.167 doses.

Por regiões, já foram administradas no Norte 722.267 vacinas, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (711.939), o Centro (464.527), o Alentejo (141.935), o Algarve (82.073), a Madeira (60.014) e os Açores (35.243).

Sobre os Açores, o relatório refere que foi identificado pela entidade responsável nesta região autónoma um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados poderão estar subestimados.

