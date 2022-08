Mais de 70 voos cancelados no aeroporto de Lisboa no último dia de greve dos trabalhadores da Portway

Trabalhadores da Portway cumprem o terceiro e último dia de greve © André Luís Alves / Global Imagens

Por TSF 28 Agosto, 2022 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O terceiro dia de greve dos trabalhadores da Portway arranca com a previsão de cancelamento de 70 voos em Lisboa, entre chegadas e paridas. A paralisação convocada pelo Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) chega este domingo ao fim. Neste último dia, a adesão é de 90%.

O vice-presidente do sindicato, Pedro Figueiredo, diz que o número de trabalhadores em greve tem correspondido às expectativas. "Os serviços de carga parece que estão completamente parados. As percentagens [de adesão] podem ser transmitidas e entendidas de forma completamente errática porque um terço destes trabalhares está impedido de fazer greve por causa dos serviços mínimos que o Ministério decretou", assinalou o responsável.

Por outro lado, acrescenta, "a empresa tem o mesmo número de trabalhadores que prestam serviços à Portway".

Devido a estes dois fatores, afirma, "é sempre difícil apurar números concretos". No entanto, a adesão à greve dos trabalhadores de operações de placa do aeroporto de Lisboa e do Porto ronda os 90-95%, assegura o sindicalista.

Pedro Figueiredo diz que adesão em Lisboa e no Porto se mantém acima dos 90% 00:00 00:00

Segundo o portal da ANA - Aeroportos, não há mais constrangimentos a registar nas restantes infraestruturas do país.

O pré-aviso de greve dos trabalhadores da Portway, lançado pelo SINTAC, teve início às 00h00 de sexta-feira, 26 de agosto, e mantém-se até às 24h00 de domingo, 28 de agosto, existindo um despacho ministerial que definiu os serviços mínimos e que não permite que cerca de um terço dos trabalhadores - os de assistência a passageiros de mobilidade reduzida (MyWay) - possa fazer greve.

A greve de três dias, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira, visa contestar "a política de RH [recursos humanos] assumida ao longo dos últimos anos pela Portway, empresa detida pelo grupo Vinci, de confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações", indicou o sindicato.

Os trabalhadores da Portway reivindicam o cumprimento do Acordo de Empresa de 2016 e uma avaliação de desempenho que não sirva para evitar progressões, assim como o pagamento de feriados a 100% e atualizações salariais imediatas, que tenham em conta a inflação.