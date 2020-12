Mais de 7500 profissionais de saúde vacinados em dois dias

A vacinação em Portugal começou a 27 de dezembro © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Nos últimos dois dias foram vacinados 7585 profissionais de saúde contra o novo coronavírus, em cinco centros hospitalares, anunciou hoje a diretora-geral da saúde, Graça Freitas.

Segundo a mesma responsável, foram administradas cerca de 80% das doses de vacinas disponibilizadas para estes hospitais na atual fase.

Graça Freitas insistiu que a vacinação não dispensa, nesta fase, "de forma alguma", as medidas de proteção recomendadas, como o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos e o uso de máscara, bem como o arejamento de espaços fechados.

Durante a conferência de imprensa regular para atualizar a informação relativa à pandemia de Covid-19, a diretora-geral da saúde apelou a todos os cidadãos para cumprirem as regras em vigor em cada concelho, no que diz respeito à mobilidade e ao ajuntamento de pessoas.

"Comemorem o Ano Novo, de preferência, com as pessoas com quem coabitam", declarou.

Relativamente à situação epidemiológica, Graça Freitas referiu que, em geral, se mantém uma tendência decrescente.

"A taxa de mortalidade global tem-se mantido estável e é de 1,7% à data", afirmou. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 10,3%.

"A incidência cumulativa a 14 dias é de cerca 480 casos de infeção por cem mil habitantes", acrescentou, sublinhando que existem "diferenças e assimetrias" entre concelhos e regiões.

Entre 07 e 20 de dezembro, 26 concelhos estavam na categoria de máxima incidência cumulativa, acima de 960 casos por cem mil habitantes, especificou.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.751 pessoas dos 400.002 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.