Mais de 77 mil kms de bicicleta já renderam 5500 euros em prémios em Braga

Há cada vez mais pessoas a usar a bicicleta como meio de transporte em Braga © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por TSF/Lusa 10 Agosto, 2022 • 18:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os 500 cidadãos de Braga que aderiram ao projeto europeu "Bicification - O Futuro em Duas Rodas", que premeia quem andar de bicicleta, já percorreram um total de mais de 77 mil quilómetros, anunciou o município.

Em comunicado, a autarquia estima uma poupança estimada de oito toneladas de CO2. "Até ao momento, foram já entregues cerca de 5500 euros em vouchers", acrescenta.

Em causa está o projeto europeu "Bicification -- O Futuro em Duas Rodas", que vai premiar 500 utilizadores de bicicleta pelas distâncias percorridas na cidade de Braga, permitindo-lhes acumular dinheiro para gastar no comércio local.

"Quanto mais pedala, mais acumula" é a mensagem do projeto, sendo que cada utilizador pode ganhar até ao máximo de 28 euros por mês, em vouchers.

À TSF, a vereadora da mobilidade da Câmara de Braga, Olga Pereira, revela que, até ao momento, o balanço é positivo e os dados extraídos do projeto vão ajudar a tomar decisões no que diz respeito à mobilidade.

A vereadora Olga Pereira observa novos hábitos de mobilidade em Braga e enaltece o Bicification, um projeto piloto europeu. 00:00 00:00

A esta iniciativa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), órgão da União Europeia, aderiram as cidades de Braga, Istambul (Turquia) e Talin (Estónia).

O projeto iniciou-se a 01 de junho e decorre até 30 de setembro, tendo como objetivos a promoção de meios de transporte mais amigos do ambiente, em detrimento do automóvel, e o estudo do comportamento dos cidadãos para auxiliar os decisores políticos na implementação de medidas.

Através de um sistema GPS e da aplicação associada, é possível monitorizar as deslocações em bicicleta efetuadas, que darão origem aos incentivos financeiros.

Esta monitorização é efetuada numa plataforma de dados centralizada.