Mais de 80 concelhos de nove distritos em perigo máximo de incêndio

Mais de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Coimbra, Viseu, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam este domingo perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, no dia em que mantém Faro sob aviso laranja, segundo mais elevado de uma escala de quatro, e os restantes com aviso amarelo devido ao calor.

Os restantes distritos estão hoje sob aviso amarelo, terceiro de uma escala de quatro, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou hoje 11 concelhos dos distritos do Porto e Aveiro em risco reduzido de incêndio, o que já não acontecia há alguns dias.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este domingo nebulosidade no litoral Norte e Centro durante a manhã, pequena descida da temperatura máxima, exceto no Algarve, onde ocorrerá uma subida, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã, e aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens médias e altas nas regiões Centro e Sul.

Portugal continental deixou de estar na quinta-feira em situação de alerta devido ao risco de incêndio, mas todo o dispositivo da Proteção Civil está no terreno com a capacidade máxima.

A situação no país em termos de risco de incêndios será este domingo reavaliada pelo Governo.