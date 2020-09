Fogo de Proença-a-Nova em fase de resolução

© Paulo Cunha/Lusa

O incêndio que deflagrou no domingo em Proença-a-Nova e alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco, segundo a Proteção Civil, está em fase de resolução

De acordo com informação disponível na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio estava às 09h30 em resolução, mobilizando mais de 900 operacionais, com o apoio de 304 veículos.

Na terça-feira, a Proteção Civil disse que 90% do fogo no distrito de Castelo Branco estava dominado.

"Todo o perímetro do incêndio está estabilizado, porém existe uma preocupação em 10% do território", relatou o comandante de agrupamento distrital Pedro Nunes, em conferência de imprensa, cerca das 20:00, no posto de comando instalado em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova.

Segundo Pedro Nunes, os 10% correspondem a partes do perímetro, que é superior a 60 quilómetros, que "estão ainda muito quentes e que tiveram atividade de fogo durante a tarde".

Por volta das 17h50, a página da ANEPC dava o incêndio como "em resolução".

Contudo, cerca das 19h30 a informação passou a "em curso", patamar no qual se mantinha esta quarta ao início da manhã.

A página da ANEPC considera, agora, novamente que o fogo está em fase de resolução.