Mais de 9 milhões de chamadas. Linha SNS 24 regista novo máximo de atendimentos em 2022

Por Rui Oliveira Costa 30 Dezembro, 2022 • 08:25

A Linha SNS 24 registou em 2022 o maior número de chamadas recebidas num só ano, com mais de nove milhões de atendimentos.

"2022 representa o ano com o maior número de atendimentos de sempre da Linha SNS 24, superando mais de 9 milhões de chamadas. A app registou até à data mais de 8 milhões de downloads e o Portal SNS 24 contou, só este ano, com mais de 27 milhões" de acessos, anunciou o Ministério da Saúde em comunicado.

O primeiro mês do ano foi aquele em que a linha foi mais utilizada, com 3,3 milhões de chamadas. Seguiram-se maio, com 1,4 milhões de atendimentos, e fevereiro, com 1,1 milhões. "Em 2021, a Linha tinha superado os 6 milhões e, em 2020, os 4 milhões de chamadas atendidas", compara o ministério.

No que toca à saúde mental, o Ministério da Saúde revela que a Linha de Aconselhamento Psicológico "prestou apoio a mais de 191 mil pessoas", totalizando 64 mil chamadas, num ano em que o serviço foi lançado em língua inglesa, em abril.

O Ministério da Saúde destaca que a app SNS 24 "foi uma das mais procuradas no nosso país, na categoria Saúde" e que o lançamento em outubro do Portal SNS 24 que diz ser "mais inovador e

acessível".

"Em 2023, o compromisso é o de continuar a disponibilizar mais e melhores serviços de saúde, por via telefónica, presencial ou digital, para servir cada vez melhor os portugueses e residentes no nosso país", garante o ministério.