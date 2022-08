Mais de cem bombeiros combatem fogo na Serra do Marão

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens (arquivo)

Um incêndio florestal lavra desde sábado à noite na Serra do Marão, em Vila Real, estando a ser combatido por mais de cem bombeiros, apoiados por 37 veículos e nove meios aéreos, segundo dados da proteção civil.

O incêndio, localizado na freguesia de Campeã, deflagrou no sábado, pelas 22h37, segundo os registos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, disponíveis na sua página de Internet.

Às 11h00 deste domingo, o fogo estava a ser combatido por 138 operacionais, 37 viaturas e nove meios aéreos.

Rui Santos, presidente da câmara de Vila Real, está preocupado, mas, ao mesmo tempo, confia que, em breve, os bombeiros consigam dominar as chamas.

"O incêndio caminha no sentido de se poder travar, há boas expectativas de que possa ser controlado nas próximas horas, mas é, obviamente, um incêndio preocupante, porque depois da Serra da Estrela não queremos ver o mesmo cenário na Serra do Marão e, como se sabe, o controlo ou não do incêndio depende de um conjunto de causas naturais, que nem sempre os bombeiros e as forças da Proteção Civil podem controlar", afirma, em declarações à TSF.

O autarca adianta que, para já, não há populações em risco, mas sublinha que "estas situações são imprevisíveis e a qualquer momento o cenário pode mudar".

* Notícia atualizada às 11h30