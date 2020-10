Mais de cinco mil detidos na Operação Verão Seguro 2020 da PSP

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

Mais de cinco mil pessoas foram detidas, mais 73% do que em 2019, entre 1 de junho e 30 de setembro no âmbito da Operação "Polícia Sempre Presente - ​​​​​​​Verão Seguro 2020", anunciou esta sexta-feira a PSP.

Segundo um balanço final da operação, entre 1 de junho e 30 de setembro, a PSP realizou 8.877 operações, nas quais foram detidas 5.294 (mais 73% do que na operação de 2019).

Destas detenções, 1.228 deveram-se a condução sob influência do álcool, 1.665 por falta de habilitação legal, 486 por tráfico de droga, 181 por furto e 69 por roubo.

Durante a operação, foram apreendidas 181 (menos 16% que em 2019) armas de fogo e 700 (+ 154%) outras armas.

No que diz respeito a estupefacientes, a PSP apreendeu 484.750 doses (+246% do que em 2019), 201.962 doses de haxixe, 71.087 doses de heroína, 109.494 doses de cocaína, 8.767 comprimidos ecstasy e 85.440 doses de outras drogas.

Quanto à fiscalização rodoviária, a PSP fiscalizou 84.633 viaturas, de que resultaram 63.961 (+37% que em 2019) autos de notícia por contraordenação elaborados por infração rodoviária.

Entre as infrações detetadas destacaram-se 6.649 (+111%) condutores em excesso de velocidade e 2.482 (+ 46%) por utilização do telemóvel durante a condução.

A operação integra também o Programa "Estou Aqui", tendo sido distribuídas este ano 22.480 pulseiras, sem registo de qualquer acionamento por desaparecimento da criança, e o Programa "Chave Direta" que registou com 1.525 pedidos de vigilância de residências.

A Operação "Polícia Sempre Presente -- Verão Seguro 2020" visou a prevenção e fiscalização no contexto da Segurança Rodoviária, a implementação do "Programa - Chave Direta", o lançamento da edição 2020-2021 do "Estou Aqui" e a monitorização do cumprimento das medidas em vigor no âmbito da pandemia da covid-19, reforçando a informação e sensibilização para o cumprimento do quadro legal e das recomendações das autoridades de saúde.