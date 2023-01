Mais de dez detidos em operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma com Guilherme de Sousa 19 Janeiro, 2023 • 07:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP deteve, esta quinta-feira, mais de uma dezena de pessoas no Bairro Quinta do Loureiro, em Lisboa, suspeitas de tráfico de armas e posse ilegal de armas.

"Há mais de dez pessoas que foram detidas em flagrante delito", adianta à TSF o comissário André Teixeira, sem revelar o número exato de detidos.

"Uns encontravam-se efetivamente a vender produtos estupefacientes na via pública, outros foram detidas também em flagrante delito, mas já no decurso do cumprimento dos mandados de busca domiciliária. Além das detenções, há também vários tipos de substâncias que foram apreendidas, nomeadamente, cocaína, heroína e haxixe", explica.

Ouça aqui as declarações do comissário André Teixeira à TSF 00:00 00:00

A operação policial de combate ao tráfico de estupefacientes estendeu-se a outras zonas da Grande Lisboa.

"O foco principal centra-se no Bairro Quinta do Loureiro e depois há quatro buscas que estão a ser desenvolvidas fora deste espaço", acrescenta o comissário.

"No total estão a ser cumpridos 18 mandados de busca domiciliária, com as valências de investigação criminal e de ordem pública", pode ler-se numa nota enviada à TSF.

Esta operação foi levada a cabo pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, através da sua Divisão de Investigação Criminal.

* Notícia atualizada às 08h30