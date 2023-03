Mais de dez mil garrafas de espumante falsificado apreendidas na Bairrada

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de dez mil garrafas de vinho espumante falsificado na região da Bairrada, no distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira aquele organismo.

Em comunicado, a ASAE esclareceu que o espumante, avaliado em 25.940 euros, foi apreendido durante uma operação de fiscalização direcionada à preparação, distribuição e comercialização de vinhos, na região da Bairrada.

No decorrer da operação, foram apreendidas 10.854 garrafas de vinho espumante num operador económico, atendendo a ter sido detetado o engarrafamento e rotulagem de vinho, "sem que o processo de elaboração do vinho tivesse sido superior a 90 dias, tal como determina a legislação em vigor".

Ainda segundo a ASAE, o espumante encontrava-se pronto para ser introduzido no circuito comercial, como se tratasse de vinho espumante de qualidade, com características especiais, induzindo o consumidor em erro no que respeita ao modo de preparação do vinho espumante.

"Em consequência, foi instaurado o respetivo processo de contraordenação por ter engarrafado e rotulado vinho como se tratasse de vinho espumante de qualidade e foi ainda notificado para retirar do circuito comercial o vinho espumante que já havia comercializado naquelas circunstâncias, sob pena de incorrer em crime de desobediência", refere a mesma nota.