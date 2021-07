Mais de metade da população portuguesa já tem vacinação completa

© José Carmo/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 27 Julho, 2021 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de metade da população portuguesa (52%) já completou o processo de vacinação contra a Covid-19 e quase sete milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Os dados revelados, esta terça-feira pelo Relatório de Vacinação contra a Covid-19 dá conta de que 5.389.935 pessoas já estão completamente vacinadas. Em termos absolutos, é na faixa etária dos 50 aos 64 anos que há mais pessoas com o processo concluído: são 1.791.420, o que representa 82% dos portugueses nesse intervalo de idades.

Já no que diz respeito à cobertura vacinal, é nos maiores de 85 anos que há maior proteção, com 96% (652.322) das pessoas completamente vacinadas e 99% das mesmas vacinadas com pelo menos uma dose.

Nos 65 aos 79 anos, Portugal também já atingiu os 99% (1.632.149) de cobertura vacinal com pelo menos uma dose e 94% (1.530.817) dos portugueses nesta faixa etária já completaram mesmo o processo.

A nível territorial, a região de Saúde com maior percentagem de vacinação completa é o Alentejo, com 58% da população a ter o processo finalizado. Seguem-se o Centro (56%), os Açores (53%), o Algarve (52%), Lisboa e Vale do Tejo (51%), Norte (51%) e a Madeira (50%).

Na vacinação com pelo menos uma dose há um empate a três: 68% da população do Norte, Centro e Alentejo foi inoculada. Seguem-se o Algarve (67%), a Madeira (66%), Lisboa e Vale do Tejo (65%) e os Açores (61%).

Na semana em análise, entre 19 e 25 de julho, as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte foram as que mais vacinaram, respetivamente mais 242.414 e mais 238.345 pessoas.

Quanto à distribuição de vacinas, Portugal recebeu até ao momento 12.886.770 doses e distribuiu 12.043.017 das mesmas.

Em Portugal, a campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020, sendo atualmente administradas vacinas de dose única (Janssen) e de dose dupla (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca).

Os dados mais recentes recuam até domingo e abrangem a vacinação de pessoas a partir dos 16 anos. Os jovens dos 16 aos 17 anos, nomeadamente com Trissomia 21, têm indicação para vacinação (com a vacina da Pfizer/BioNTech) ao abrigo de uma norma da DGS sobre grupos prioritários que foi atualizada em março de 2021.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19