Mais de metade de Portugal está em seca meteorológica

Por Nuno Guedes 05 Agosto, 2021 • 18:02

Cerca de 58% do território do Continente acabou o mês de julho em situação de seca meteorológica.

O cálculo é feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num aumento de 14 pontos percentuais em apenas um mês, apesar de julho ter sido classificado como um mês frio e seco para a época do ano.

Segundo o relatório climatológico de julho, 34,2% do país está em seca fraca, 19,5% em seca moderada e 4,4% em seca severa.

O IPMA detalha que se registou um aumento da área em seca fraca nos distritos de Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Bragança.

Grande parte do Baixo Alentejo e o Barlavento Algarvio estão na classe de seca moderada, enquanto a zona de Alvalade do Sado e o sotavento Algarvio estão na classe de seca severa.

Olhando para o mapa, todo o distrito de Lisboa e todos os distritos a sul do Tejo estão em situação considerada de seca, com maior intensidade no Baixo Alentejo e no Algarve.