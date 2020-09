Mais de metade dos portugueses não recicla pilhas. Zero defende sistema com tara

© Marcos Borga

Mais de metade dos portugueses, mais precisamente 60%, não faz a reciclagem de pilhas, o que traz consequências graves para o meio ambiente, tendo em conta as componentes perigosas destes objetos. Rui Berkemeier, da associação ambientalista Zero, considera fundamental mudar o paradigma e criar um sistema de tara que incentive os cidadãos.

O responsável lembra que o sistema que existe "aponta muito para a voluntariedade dos cidadãos, mas não premeia minimamente quem colabora". Como tal, "o que a Zero defende - quer para as pilhas, quer para as garrafas de plástico, quer para outros resíduos - é que haja um sistema em que exista uma tara, ou seja, um depósito que quando a pessoa compra o produto paga um bocadinho mais e se devolver recebe o dinheiro de volta", explica.

Com este sistema, quem participa "não perde dinheiro e é um incentivo" e "quem não estiver preocupado com a separação acaba por ser penalizado financeiramente".

Rui Berkemeier admite que "o sistema não está a funcionar bem", que não há muitas campanhas para a recolha de pilhas e mesmo os muitos dos pontos de recolha que havia "deixaram-se degradar", o que dificulta a vida até de quem quer contribuir.

"O incentivo económico ajudaria ao empurrão que faz com que o cidadão participe mais", considera.

"Temos de olhar para este resíduo, que tem componentes perigosas, metais pesados, tóxicos, e não são um resíduo que possa ser tratado junto de outros resíduos como 60% das pilhas estão a ser", explica o especialista, apelando ainda a que as pessoas comecem a usar mais pilhas recarregáveis.