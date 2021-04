Mais de metade dos portugueses não vai fazer férias

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Cerca de 52% dos portugueses não tencionam fazer férias neste verão. Existem apenas 48% que tencionam tirar férias, a maioria (90%) em Portugal.

Os locais mais escolhidos pelos inquiridos para passar estas férias são casa alugada (24%), hotel (23%), segunda residência (19%), lar (13%), casa de amigos ou familiares (9%), parque de campismo (4%) e autocaravana (1%).

A opção de casa alugada é mais relevante na Área Metropolitana do Porto, os inquiridos da região Norte são os que mais vão para hotel, ao passo que a segunda residência é escolhida sobretudo pelos respondentes da Área Metropolitana de Lisboa, assim como a opção da casa de familiares ou amigos. Os que mais tencionam ficar no próprio lar são os habitantes do Sul e Ilhas, que também são os que escolhem mais a opção de viajar em autocaravana. Já o parque de campismo é escolhido principalmente por habitantes do Norte.

Quanto a gastos, 64% dos inquiridos pensam gastar o mesmo do que nas últimas férias, 21% pensam gastar menos e 11% dizem prever gastar mais nestas férias.

A sondagem pretendeu também apurar o impacto da pandemia no rendimento dos inquiridos ao longo do último ano. Assim, 56% responderam que não tiveram quebras de rendimento, ao passo que 44% tiveram quebras de rendimento. Dos que não perderam dinheiro, 70% mantiveram o nível de poupança e 30% aumentaram-no.

Verifica-se também que 56% não adiaram qualquer despesa ou compra de valor significativo por causa da pandemia e dos 44% que adiaram compras importantes, 38% eram compras de equipamentos para o lar, 23% adiaram compras de férias, 18% adiaram a compra de um carro novo e outros 18% deixaram de comprar casa por causa da pandemia. Destes que adiaram compras, a maioria (60%) acredita que ainda não é este ano que vão fazer a tal compra e 40% admitem fazê-la até ao final deste ano.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF/JN/DN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre o impacto da pandemia nas férias de verão e na economia familiar.

O trabalho de campo decorreu entre 24 e 27 de março. Foram recolhidas 830 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade.

À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,4%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.

