"Frentes com chamas enormes já não existem." Fogo da Serra da Estrela abranda na Guarda

Incêndio na freguesia de Rapa, Celorico da Beira, Guarda © Nuno André Ferreira/Lusa

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, garante que o fogo na Serra da Estrela abrandou no seu território. O autarca, que na segunda-feira à noite se mostrava desesperado, está esta terça-feira de manhã um pouco mais tranquilo, mas sublinha que as cautelas são para manter porque o perigo ainda não passou.

"No concelho da Guarda, neste momento, essas frentes com chamas enormes, gigantescas, já não existem. Apenas algumas ações de consolidação dos perímetros, é isso que está a ser feito no nosso concelho. Neste momento não há populações em risco, mas não podemos dizer que o perigo já passou, de todo. Com o chegar do dia e aumento das temperaturas é preciso ter muita cautela e atenção porque tudo pode acontecer", revelou à TSF Sérgio Costa.

O incêndio na Serra da Estrela está a ser combatido por mais de mil operacionais, apoiados por mais de três centenas de viaturas e dez aeronaves, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio, cujo primeiro alerta foi dado na madrugada do dia 6, mas que reativou esta segunda-feira, atinge os municípios de Manteigas, Covilhã e da Guarda e era o único grande fogo ativo em Portugal continental às 10h40 desta terça-feira, segundo a mesma fonte.

O último ponto da situação realizado pelo comandante nacional da proteção civil, na noite de segunda-feira, indicava que as chamas estavam a lavrar com uma "intensidade elevada", registando um "comportamento violento".

A reativação que se verificou segunda-feira do incêndio na Serra da Estrela teve origem em "três ignições em simultâneo no Vale da Amoreira", em Manteigas, distrito da Guarda, "com expansão para os concelhos da Covilhã [distrito de Castelo Branco] e da Guarda", adiantou André Fernandes.

Este incêndio, além de atingir o concelho da Covilhã, chegou a Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, queimando um total superior a 14 mil hectares, segundo dados provisórios.

Notícia atualizada às 10h40