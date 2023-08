Mais de mil operacionais combatem três grandes incêndios

© Miguel Pereira/Global Imagens

Mais de mil operacionais combatem, esta terça-feira de manhã, três grandes incêndios. Em Odemira, 830 operacionais, apoiados por 278 viaturas, combatem um fogo que começou já no domingo.

Em Leiria há dois incêndios que também não dão tréguas desde domingo. Na localidade de Caranguejeira estão 230 bombeiros e 68 viaturas a tentar travar as chamas. Já em Arrabal são 150 operacionais e 11 viaturas que combatem o fogo.

A norte, o incêndio no concelho de Vila do Conde, a lavrar desde domingo, está a ser combatido por 132 bombeiros com o apoio de 43 viaturas. O fogo de Talhadas, em Sever do Vouga, que começou por volta da 1h00, já está em fase de resolução, embora no local se mantenha um dispositivo de cerca de 90 bombeiros.

Por esta hora ainda não há meios aéreos ativos. Nas estradas com circulação cortada por causa dos fogos, a circulação foi restabelecida. A A7, entre Vila do Conde e Famalicão, reabriu pelas 3h00.

Uma hora depois foi a vez de reabrir a circulação na Estrada Nacional 113, que liga Leiria a Ourém, no distrito de Santarém.