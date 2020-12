Mais de nove mil doentes caíram durante o internamento hospitalar no ano passado

© Igor Martins / Global Imagens

Está a aumentar o número de quedas reportadas em hospitais portugueses. Entre entre 2014 e 2019 há registo de 46.800 quedas de doentes internados, sendo o último ano o pior de todos, com 9.124 quedas, mais 1053 do que as registadas em 2018.

Numa nota enviada à TSF, a Direção-geral da Saúde ressalva que estes dados não significam que o número de quedas esteja efetivamente a aumentar, mas dão conta de um aumento do número de notificações.

Os profissionais de saúde estão mais sensibilizados para a importância de reportar uma queda em meio hospitalar e o número de auditorias internas no âmbito da prevenção de quedas aumentou de 5699, em 2018, para 7369, em 2019.

Isto depois de a Direção-geral de Saude ter ordenado aos hospitais que fossem mais rigorosos na referênciação das quedas, meses depois da morte no hospital de Santa Maria do jornalista e dirigente do PCP, Ruben de Carvalho.

Ruben de Carvalho estava internado quando sofreu uma queda e entrou em coma, acabando por morrer em junho do ano passado. Na altura, a Procuradoria-geral da República anunciou a abertura de um inquérito, mas até esta semana, o Ministério Público, apenas dizia que a investigação continua sujeita a segredo de justiça.

Termina no final deste ano o Plano Nacional de Segurança dos Doentes, iniciado em 2015 com objetivo, que fica por cumprir, de diminuir este tipo de incidentes ao ritmo de 50% ao ano.

Para tal, a Direção-geral da Saúde emitiu um conjunto de recomendações para prevenir quedas nos hospitais: o chão deve estar limpo e seco, a camas e cadeiras devem estar travadas, os doentes devem usar sapatos e meias antiderrapantes e todos os espaços devem estar bem iluminados.