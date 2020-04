Mais de nove mil julgamentos adiados ou cancelados devido à pandemia da Covid-19

© Pixabay

Mais de nove mil julgamentos foram adiados ou cancelados devido à pandemia da Covid-19. A estimativa é feita pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, depois de um inquérito aos magistrados realizado durante as últimas duas semanas. Apesar da redução da atividade dos tribunais, realizaram-se mais de 2600 julgamentos e outras diligências presenciais nos tribunais durante o Estado de Emergência.

Praticamente todos os juízes estão a trabalhar a partir de casa, já que a maioria dos processos se encontram digitalizados nos sistemas. Ainda assim, a maioria teve mesmo de ir a tribunal pelo menos cinco vezes para consultar processos ou devido a casos urgentes relacionados com menores em risco ou arguidos detidos.

Nas idas ao tribunal, foram tomadas medidas higiene e segurança, como, por exemplo, o distanciamento dos intervenientes, a desinfeção dos espaços, o uso de máscaras e luvas ou até a realização de julgamentos ao ar livre.

Cerca de 27% dos magistrados consideram que estas mudanças tiveram um impacto negativo na qualidade do trabalho. Mais de 70% receou pela própria segurança e saúde e pela dos outros intervenientes.

O inquérito revela também que dos 97% dos juízes que estão a trabalhar a partir de casa, mais de 70% afirma demorar mais tempo a realizar as tarefas do que numa situação normal.

Muitos juízes reportam dificuldades em aceder aos processos, por causa do aumento repentino de utilizadores no sistema, mas depois dos primeiros dias, o sistema estabilizou. 88% considera que o teletrabalho não prejudicou a qualidade do serviço.

O inquérito da Associação Sindical dos Juízes Portugueses contou com a participação de 390 magistrados, o que corresponde a cerca de 18% do total de juízes, que é de mais de 2100 profissionais.