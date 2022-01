Mais de três milhões de portugueses vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19

Mais de dois milhões de portugueses já receberam a vacina da gripe © Tiago Petinga/Lusa

O coronel Carlos Penha-Gonçalves, do Núcleo de Coordenação do Plano de Vacinação contra a Covid-19, adiantou, esta quarta-feira, que mais de três milhões de portugueses já tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid e 2,4 milhões já foram inoculados com a vacina da gripe.

"Inicialmente, a vacinação da gripe foi priorizada, mas estabilizou a partir do mês de dezembro, enquanto a vacinação de reforço Covid tem vindo a progredir com algumas flutuações", explicou, numa apresentação na reunião do Infarmed.

Há 88% da população portuguesa com a vacinação primária contra a Covid-19 completa, ou seja, com as duas doses. "Há altas taxas de vacinação até à faixa etária dos 20 anos e estamos agora a vacinar as crianças entre os cinco e os 11 anos", referiu.

"A maior parte das pessoas que existem por vacinar são as crianças e os jovens entre os cinco e os 20 anos", disse.

A dose de reforço contra a Covid-19 foi iniciada a 11 de outubro e, desde então, 85% das pessoas acima dos 80 anos já a receberam.

"Um milhão de pessoas recebeu a dose de reforço contra a Covid em simultâneo com a vacina da gripe", acrescentou.

Carlos Penha-Gonçalves explicou ainda que "a relação entre casos e óbitos começa a mostrar uma dissociação em julho de 2021, com a variante Delta, e na última onda epidémica isso ainda é mais evidente".

Nos próximos dois meses e meio, está previsto vacinar cinco milhões de pessoas elegíveis com a dose de reforço contra a Covid-19.

