Mais de uma multa por hora por causa da Covid-19. Registadas 825 contraordenações num mês

O consumo de bebidas alcoólicas na via pública foi responsável por quase metade dessas multas. © Pixabay

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 28 Julho, 2020 • 07:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foram passadas 825 contraordenações no primeiro mês de multas para quem violasse as regras de contenção da Covid-19, o que significa, em média, mais de uma multa por hora. O consumo de bebidas alcoólicas na via pública foi responsável por quase metade dessas multas.

Foram 389 multas por beber álcool na rua, 31 das quais nas 19 freguesias de Lisboa onde continuou em vigor o estado de calamidade.

Estas multas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública representam 47% do total das multas passadas pela PSP e GNR no primeiro mês de vigência das contraordenações para quem violasse as regras impostas pela pandemia.

Ao todo, foram passadas 825 multas entre 27 de Junho e o passado domingo.

Além do consumo de álcool na rua, o incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras foi responsável por 23% das multas, quer nos transportes públicos, quer em estabelecimentos, salas de espetáculos ou edifícios públicos.

Os dados do Ministério da Administração Interna enviados à TSF mostram que a sobrelotação nos transportes públicos deu origem apenas a três multas.

No caso dos agrupamentos acima do permitido, ou seja, com mais de 20 pessoas, mais de um terço das multas aconteceram nas 19 freguesias de Lisboa com mais casos de Covid-19: 23 multas num total de 64, a nível nacional.

Na região da Grande Lisboa, além do consumo de álcool, fora das regras permitidas, destaque para as lojas que não fecharam às 20h00, como era obrigatório. A PSP autuou 18 estabelecimentos.

As multas para as empresas podiam ir dos mil aos 5 mil euros, enquanto para os indivíduos, as contraordenações variam entre os 100 e 500 euros.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19