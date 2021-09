Mais dez mortes e 1247 novos casos de Covid em Portugal. Incidência e Rt diminuem

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Estão confirmadas mais dez mortes nas últimas 24 horas, totalizando 17 882 mortos devido à Covid-19, em Portugal, desde o início da pandemia. Foram também infetadas pelo coronavírus mais 1247 pessoas, desde o último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), elevando o total de casos de Covid-19 registados para 1 058 347.

A taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias em Portugal desceu para em 191,1 casos por 100 mil habitantes (anteriormente, situava-se em 208,3 casos por 100 mil habitantes). Já relativamente a Portugal continental, a taxa de incidência baixou de 214 para 196,1.

O índice de transmissibilidade (Rt) diminuiu para 0,84 (na atualização anterior, era de 0,85) em todo o território. Se olharmos apenas para o território do continente, o valor é ligeiramente mais baixo: 0,83.

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 457 novos casos, e a região Norte, com 380, têm 67,1% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

Das dez mortes, duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas na região Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

Relativamente às idades das vítimas, cinco tinham mais de 80 anos, duas entre os 70 e os 79, e três entre os 50 e os 59 anos.

Há, nesta altura, 527 pessoas internadas (menos 24 do que nas últimas 24 horas), devido à Covid-19, 119 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais três do que no último registo).

