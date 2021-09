Mais dez mortes e 1408 novos casos de Covid em Portugal

© Mário Cruz/EPA

Portugal regista esta quinta-feira mais dez mortes e 1408 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico. Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, estão confirmadas 17.836 mortes. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.052.127.

A maior parte das mortes registou-se no Centro (4), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (3), do Algarve (2) e do Norte (1). A região com mais casos diários foi a Lisboa e Vale do Tejo, com 500.

A Direção-Geral da Saúde regista também a recuperação de 1823 pessoas e o número de casos ativos caiu em 425. Há também menos 350 contactos em vigilância.

A taxa de incidência nacional é de 259,6 casos de infeção por 100.000 habitantes e o Rt é de 0,92.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19