Mais do carro em que seguia Cabrita, Chega com novo programa político e outros destaques TSF

Como é que um carro apreendido acaba com um ministro? Sem matrícula registada, mas com seguro. A TSF explica-lhe tudo sobre o estado legal do carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que a 18 de junho atingiu um trabalhador na A6, perto de Évora. Para ler, aqui.

O ministro da Administração Interna deu ordem à Inspeção Geral da Administração Interna para abrir um processo de averiguação à recusa da PSP em ceder fardas para a rodagem de uma série televisiva. A TSF conta-lhe toda a história aqui.

No novo programa político do Chega, já não há referência a temas polémicos como a criação de uma IV República. A "revisão profunda da Constituição", que o partido sempre defendeu, também parece ter os dias contados, pelo menos no programa político. Saiba tudo aqui.

Augusto Santos Silva está de saída do Governo? Com 64 anos, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros espera que o PS o deixe terminar a carreira a dar aulas, o que só pode fazer até aos 70, como pode ler aqui.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças sugere que duas doses da vacina sejam administradas em doentes de risco, mesmo previamente infetados. Portugal está entre os países que administram apenas uma dose da vacina a pessoas que já tenham estado infetadas. A TSF explica-lhe tudo aqui.

"As brincadeiras são mais importantes do que a escola." É o que defende o psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, com quem a TSF esteve à conversa. Leia a entrevista aqui.