Mais duas mortes e 1568 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Igor Martins/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 26 Junho, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista este sábado mais duas mortes e mais 1568 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de sexta-feira.

Estão confirmadas 17.083 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 873.051, mais 1568 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 30.759 casos ativos.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO.

Até ao momento, 825.209 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1249 nas últimas 24 horas.

Há ainda 48.435 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 447 pessoas internadas (mais 16 do que nas últimas 24 horas), 113 das quais em cuidados intensivos (mais cinco do que no último registo).

De acordo com os dados mais recentes da DGS, atualizados na sexta-feira, 25 de junho, a incidência da Covid-19 em Portugal continental e ilhas é agora de 137,5 casos por 100 000 habitantes. Se olharmos apenas para o continente, o valor é maior: 138,7 casos de infeção por por 100 000 habitantes.

Nesta altura, o valor do Rt é de 1,14 na totalidade do território português, mas ligeiramente mais baixo se tivermos apenas em conta Portugal continental, onde é de 1,15.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.