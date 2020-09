Mais duas mortes e 418 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Lusa

Estão confirmadas 1829 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 59021, mais 418 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 14.795 casos ativos.

Até ao momento, 42.427 pessoas conseguiram recuperar, das quais 194 nas últimas 24 horas.

Os hospitais portugueses contam agora com 334 infetados com a doença, uma redução de três internados nas últimas 24 horas. Ainda assim, as Unidades de Cuidados Intensivos registam agora mais três doentes, 44 no total.

As duas mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Quanto ao número de novos casos, as autoridade de saúde da capital contabilizaram mais 207 doentes. No Norte são 177 novos infetados.

Há 34.197 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

