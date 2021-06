Mais duas mortes e 902 novos casos de Covid-19 em Portugal. Rt desce e incidência sobe

© Luís Forra/Lusa

Por TSF 28 Junho, 2021 • 14:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

158,5Portugal regista esta segunda-feira mais duas mortes e 902 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de domingo. O Rt nacional situa-se em 1,13.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinala-se que estão esta segunda-feira internadas mais 25 pessoas com Covid-19 em enfermaria (502 no total) e menos uma em unidades de cuidados intensivos (115 no total).

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem a maioria das novas infeções nacionais, 509, concentrando 337 737 casos.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 292 casos ativos, totalizando 32 071 e que 608 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 826 292 recuperadas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 086 pessoas e foram registados 875 449 casos de infeção.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu em 731, totalizando 50 051.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental está em 161,7 casos por 100.000 habitantes, enquanto na totalidade do território é 137,5, revelam dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) registou esta segunda-feira uma descida de 1,14 para 1,13 em todo o território nacional e de 1,15 para 1,14 em Portugal continental.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.