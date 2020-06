Mais duas mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há mais 300 infetados

© Paulo Spranger/Global Imagens

Estão confirmadas 1522 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas do que nas últimas 24 horas. O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 37336, mais 300 do que no último boletim.

Até ao momento, 23212 pessoas conseguiram recuperar da doença.

Há ainda 30810 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1316 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de Covid-19 atingiu os 15364 casos confirmados.

Por sua vez, a região Norte regista 17141 infeções.

Já a região Centro contabiliza 3904 casos confirmados, seguida pelo Algarve 407 e Alentejo 287.

