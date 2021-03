Mais estado de emergência, o caminho do desconfinamento e outros destaques TSF

© Global Imagens

Na véspera do dia em que o Governo apresenta o plano para o desconfinamento, o Presidente da República propôs a renovação do estado de emergência até 31 de março. Apesar da evolução favorável da pandemia em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa alerta para o "sinais externos complexos, impondo acautelar os passos a dar no futuro próximo". Leia o diploma enviado pelo chefe de Estado ao Parlamento e saiba o que muda.

Antes, o Presidente ouviu os partidos e o presidente do PSD deixou um alerta. Rui Rio considera que "não vale a pena desconfinar se o Rt subir para 1". Neste momento, de acordo com o social-democrata, o índice de transmissibilidade da doença está em 0,9, tendo subido ligeiramente nos últimos dias.

No final do encontro com Marcelo, o líder do Chega revelou alguns pormenores do que será o plano de desconfinamento do Governo. André Ventura disse que o Governo deve avançar com restrições sem estado de emergência.

A marcar a atualidade está também a situação da Groundforce. Ao início da noite, ficámos a saber que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, apresentou uma queixa-crime contra o acionista privado da empresa. Alfredo Casimiro terá gravado uma conversa privada com o governante sem o seu consentimento.

O presidente da Câmara de Viseu foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos. Almeida Henriques tinha dado entrada no hospital São Teotónio no fim de semana devido ao agravamento de sintomas de Covid-19.

Por fim, nota para uma reportagem TSF sobre a forma como a PSP se adaptou para manter o treino físico durante a pandemia.