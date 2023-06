"Mais meios e mais investimento" no combate a incêndios, escalada de violência em França e outros destaques TSF

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Em destaque nesta sexta-feira de manhã, a entrevista com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no programa da TSF e do DN "Em Alta Voz" com

Há pelo menos três ilações que o ministro da Administração Interna gostava que fossem reconhecidas: que o país tem hoje maior conhecimento das ameaças e da resposta a dar; que existe maior coordenação entre todas as entidades envolvidas no combate aos fogos; e que estão à disposição mais meios humanos, materiais e mais investimento.

Em França, só na última das três noites consecutivas de violência, foram detidas mais de 875 pessoas, um terço das quais eram "jovens ou muito jovens", segundo anunciou o Presidente francês. Ainda cerca de 200 polícias ficaram feridos durante os protestos na sequência da morte de um jovem de 17 anos pela polícia.

O polícia já pediu desculpas à família e, de acordo com o seu advogado, terá ficado "extremamente chocado com a violência" do vídeo.

A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne considerou que os protestos na sequência da morte de um jovem de 17 anos pela polícia que já vão na terceira noite, são "insuportáveis e indesculpáveis".

O vereador português da Câmara Municipal de Paris, Hermano Sanches Ruivo, explicou esta sexta-feira, em declarações à TSF, que tomar decisões como decretar o estado de emergência em França é "politicamente sempre difícil" por afetar milhões de pessoas.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor baixou para 3,4% em junho, menos 0,6 pontos percentuais que em maio, segundo a estimativa rápida avançada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística.

Na zona euro, a taxa de inflação homóloga recuou, em junho, para os 5,5%, contra os 6,1% em maio, segundo uma estimativa rápida publicada pelo Eurostat.

O treinador do PSG, Christophe Galtier, foi detido por suspeitas de "discriminação" e foi esta manhã ouvido pela polícia judiciária de Nice com o seu filho, John Valovic. A acusação foi aresentada por Julien Fournier, o ex-diretor desportivo em Nice.

Um acidente entre três camiões de transporte de mercadoria e um automóvel ligeiro provocou, esta madrugada, dois mortos e dois feridos, ao quilómetro 101 da Estrada Nacional 10, no concelho de Benavente.