Mais nove mortes e 1190 novos casos de Covid em Portugal. Rt desce

Estão confirmadas 17.378 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais nove do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 972.127, mais 1190 nas últimas 24 horas.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 444 casos e a região Norte com 420 têm 72,6% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

O Norte é a região com maior número de mortes (4) nas últimas 24 horas, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (3), do Centro (1) e da Madeira (1).

A nível demográfico, morreram dois homens com 40 a 49 anos, uma mulher com entre 50 e 59 anos, um homem e uma mulher com entre 70 e 79 anos e dois homens e duas mulheres com mais de 80 anos.

Há, neste momento, 49.787 casos ativos, menos 267, e o número de contactos de vigilância sofreu também uma queda de 1538, para 74.171.

O número de internamentos subiu, esta segunda-feira, para 968, com registo de mais 45 pessoas internadas. Nos Cuidados Intensivos há agora mais três pacientes, num total de 203.

O Rt situa-se em 0,94 a nível nacional e continental, uma descida face aos 0,98 com que Portugal acabou a última semana.

A taxa de incidência nacional desceu para 394,6 casos de infeção por 100.000 habitantes e para 403,1 a nível continental.

