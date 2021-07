Mais nove mortes e 1610 novos casos de Covid. Rt desce para 1,04

© Mário Cruz/Lusa

Por TSF 26 Julho, 2021 • 14:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 17.301 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais nove nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). As nove mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões do Norte (cinco), Lisboa e Vele do Tejo (três), e Açores (uma).

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é 954.669, mais 1610 do que no domingo. A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se na região do Norte (688), enquanto em Lisboa e Vale do Tejo há mais 519 pessoas contagiadas.

O valor do Rt (índice de transmissão) desceu para 1,04 a nível nacional e no continente (situava-se, anteriormente, em 1,07 a nível nacional e continental).

Quanto à taxa de incidência subiu para 427,5 casos de infeção por 100 mil habitantes e 439,3 a nível continental (no último boletim, encontrava-se nos 418,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 430,8 a nível continental).

O número de internados nas enfermarias portuguesas cresceu em 40 para 919. Nas unidades de cuidados intensivos há agora mais cinco pessoas, para um total de 198.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Há, neste momento, 53.996 casos de Covid-19 ativos em Portugal, menos 201 desde o último boletim epidemiológico.

O número de contactos em vigilância aumentou em 537 para 80.684.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19