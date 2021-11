Mais nove mortes e 1693 novos casos de Covid em Portugal

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18.274 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais nove do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.110.155, mais 1693 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 38.272 casos ativos, uma redução de 86.

Há mais 16 pessoas internadas nos hospitais portugueses, num total de 486. O número de doentes Covid em cuidados intensivos é agora de 80, um aumento de 4.

Das nove mortes, três foram registadas na região Centro, outras três em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), duas na Madeira e uma no Algarve. Já o maior número de casos diários registou-se em LVT, seguido do Norte.

O número de contactos em vigilância aumentou 1557 para 34.541. O Rt nacional situa-se em 1,16 e a incidência da doença é de 156,5 casos de infeção por 100 mil habitantes.

