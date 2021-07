Nove mortes e 4153 novos casos. É o número mais alto de infeções diárias desde 10 de fevereiro

© Igor Martins / Global Imagens

Portugal regista esta quarta-feira mais nove mortes e 4153 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de terça-feira. Não havia tantas novas infeções desde 10 de fevereiro.

O Rt nacional situa-se agora em 1,14 (na terça-feira o valor era de 1,16). A taxa de incidência nacional está atualmente em 336,3 casos por cem mil habitantes, sendo que anteriormente situava-se em 315,6.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta quarta-feira, a maioria das infeções volta a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1928 novos casos. O país ultrapassou esta quarta-feira os 916 559 casos acumulados.

Menos oito pessoas estão internadas em enfermaria, num total de 734, e há mais dez doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem agora 171 pessoas.

As nove mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa (sete) e Centro (duas). Segundo os dados da DGS, até agora, morreram em Portugal 17 182 pessoas vítimas de Covid-19: 9023 homens e 8159 mulheres.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal tem agora 47 108 casos ativos (mais 1909), tendo recuperado da infeção nas últimas 24 horas mais 2235 pessoas, o que aumenta para 852 269 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância está nos 77 682, na sequência das 1322 pessoas que, nas últimas 24 horas, passaram a integrar este grupo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza agora 358 162 casos de infeção, seguida de perto pelo Norte (356 182), refere a DGS.

No Centro, já foram notificados 125 267 casos, no Alentejo 31 980, no Algarve 28 205, na Madeira 10 123 e nos Açores 6640.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais óbitos (7321), seguindo-se o Norte (5377), o Centro (3034), o Alentejo (976), o Algarve (370), a Madeira (70) e os Açores (34).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação disponibilizada no boletim da DGS.

