Mais nove mortos e 2650 novos casos de Covid em Portugal. Internamentos continuam a subir

Portugal regista esta terça-feira mais nove mortes e 2650 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de segunda-feira.

Desde que a epidemia foi detetada em Portugal, já foram registados 17 173 óbitos devido à doença e 912 406 contágios com o coronavírus.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, a maioria das novas infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1141, e o país regista esta terça-feira um total de 45 199 casos ativos.

Os mesmos dados indicam ainda que estão agora mais 13 pessoas internadas em enfermaria, num total de 742, e menos dois doentes em unidades de cuidados intensivos, que acolhem 161 pessoas.

As nove mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis, e as regiões do Alentejo, com dois óbitos, e o Norte, com um óbito, elevando o número de óbitos atribuídos à pandemia para um total de 17 173, dos quais 9020 relativos a homens e 8153 a mulheres.

De acordo com a autoridade de saúde, recuperaram da infeção nas últimas 24 horas mais 3490 pessoas, o que aumenta para 850 034 o número de recuperados desde o início da pandemia.

