Mais nove mortos e 3269 novos casos de Covid-19 em Portugal

Foram registadas nove mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e 3269 casos de infeção. É o segundo dia consecutivo em que Portugal regista mais de três mil novos casos. Em relação aos óbitos, sete mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Centro e outra no Norte.

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão esta quinta-feira internadas 599 pessoas com Covid-19 em enfermaria, menos quatro do que na quarta-feira, e 136 em unidades de cuidados intensivos, mais seis.

A área de Lisboa e Vale do Tejo continua com a maioria das novas infeções, concentrando 1574 novos casos.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1605 casos ativos, totalizando 41 863 e que 1655 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 840 297 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 135 pessoas e foram registados 899 295 casos de infeção.

