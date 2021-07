Mais oito mortes e 2625 novos casos de Covid. UCI têm mais 12 internados

© André Luís Alves / Global Imagens

Estão confirmadas 17. 292 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais oito do que no último boletim epidemiológico. Destas, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, uma nos Açores e uma na Madeira.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 953.059, mais 2625 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 54.197 casos ativos, mais 1415 desde ontem.

O número de contactos em vigilância desceu em 2777 para 80.147.

O número de internados nas enfermarias portuguesas cresceu em 44, para 879. Nos Cuidados Intensivos há agora mais 12 pessoas, para um total de 193.

Por ser domingo, não há qualquer atualização quanto aos valores do Rt - que é de 1,07 a nível nacional e continental - e da taxa de incidência - é 418,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 hab a nível nacional e de 430,8 a nível continental.

