Mais oito mortes e 974 novos casos de Covid em Portugal. Incidência e Rt sobem

Estão confirmadas 18 265 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais oito do que no último boletim epidemiológico. No domingo, tinha sido registado o número de óbitos diários mais elevado desde o fim de agosto. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 108 462, mais 974 nas últimas 24 horas.

O Rt subiu para 1,16 (era de 1,15) e a taxa de incidência é agora de 156,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (era 134,2).

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, estão agora internadas 470 pessoas, mais cinco do que no domingo, das quais 76 em unidades de cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

As oito mortes registaram-se no Centro (quatro), em Lisboa e Vale do Tejo (duas), no Algarve (uma) e Madeira (uma).

Do total de vítimas mortais registadas até à data em Portugal, 9.569 eram homens e 8.696 mulheres. Os dados divulgados pela DGS mostram também que nas últimas 24 horas aumentaram os casos ativos, mais 427, para um total de 38 358, e que 539 pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19, o que aumenta o total nacional para 1 051 839 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu (mais 979), situando-se agora nos 32 984.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 513 563 homens e 594 134 mulheres, de acordo com os dados da DGS, segundo os quais há 765 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

