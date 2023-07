"Mais previsibilidade." Estudantes passam a saber se têm direito a bolsa no dia das colocações

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Inês Duarte Coelho 18 Julho, 2023 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir do próximo ano letivo os candidatos ao Ensino Superior vão passar a saber se são elegíveis para bolsas de estudo no mesmo dia em que saírem as colocações.

Os estudantes que requeiram a bolsa saberão no dia 27 de agosto em que faculdade ficam colocados, se têm direito a bolsa e qual o valor provisório que irão receber, avança o Jornal de Notícias esta terça-feira.

O objetivo é trazer "segurança" e "previsibilidade" aos alunos, destaca o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, em declarações à TSF.

Alteração traz "segurança" e "previsibilidade" aos alunos 00:00 00:00

"Na mesma altura em que o estudante recebe a informação da colocação, recebe também a informação se tem bolsa ou não. Isso parece-nos particularmente importante, porque quando o estudante se vai matricular tem muito mais segurança de que vai ter bolsa. Dá mais previsibilidade e confiança aos estudantes e às famílias", destaca Pedro Nuno Teixeira.

O próximo ano letivo traz novidades também quanto aos critérios de elegibilidade que passam a ser mais alargados.

A partir de setembro, a bolsa chega a estudantes cujas família têm um rendimento anual até 11.049,89 euros por cada elemento do agregado.

Este alargamento traduz-se num aumento de cinco mil alunos que podem beneficiar do apoio.

No próximo ano letivo o valor da bolsa também aumenta para 5.981,73 euros. É uma subida de 7% em relação ao ano passado.

Vai ser ainda atualizado o complemento de alojamento, que aumenta entre 20 e 26 euros em função do concelho onde estudante estiver a residir.

A bolsa é paga durante um ano letivo, mas só se renova se os estudantes cumprirem dois critérios: "Por um lado, que mantenha as condições socioeconómicas do agregado familiar, mas também que tenha um bom aproveitamento escolar", explica Pedro Nuno Teixeira.

Bolsas só terão duração de um ano, podendo ser renovadas 00:00 00:00

O secretário de Estado promete continuar a aumentar os apoios aos estudantes. Já quanto ao eventual aumento do valor da bolsa, Pedro Nuno Teixeira admite que é "limitado para aquilo que são as despesas".

Ainda assim, o secretário de estado do Ensino Superior realça que o valor da bolsa não pode continuar a aumentar sob pena de não chegar a todos os que precisem.

Aumentar valor das bolsas pode levar a que menos estudantes tenham apoio 00:00 00:00

"Aumentar mais o valor das bolsas, tem um impacto, e pode, no limite, reduzir o potencial de termos bolsas para mais estudantes", aponta.