Mais quatro casos detetados. Já são 100 os doentes com varíola dos macacos em Portugal

A Direção-Geral da Saúde confirmou, nas últimas 24 horas, mais quatro casos de infeção com o vírus monkeypox. Portugal chega, assim, a uma centena de casos de varíola dos macacos registados desde o início do surto.

Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). A DGS adianta que os doentes identificados "mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis".

"A maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve. Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", acrescenta.

A DGS refere ainda que "a informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional", estando a situação a ser acompanhada "em articulação com as instituições europeias".

O vírus da monkeypox, que provoca a varíola dos macacos, transmite-se através de contacto próximo com uma pessoa infetada (face a face ou pele com pele) ou através do contacto com objetos em que o vírus esteja presente. Os sintomas podem incluir febre, dores de cabeça, dores nas costas e fadiga, antes de progredirem para o inchaço dos nódulos linfáticos e para a irritação cutânea. O período de incubação do vírus costuma rondar entre os sete e 14 dias.

O último balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontava para cerca de 200 casos confirmados em países onde o vírus não é endémico, mas rejeitou que haja motivos para alarme. A organização tem já protocolos de tratamento para o vírus, através de medicamentos antivirais, e indica que a vacina da varíola tem uma taxa de eficácia de 85% na prevenção deste vírus da mesma família.

