Mais quatro instrutores dos comandos acusados de agressões a recruta

Há mais quatro instrutores dos comandos acusados de agressões a recrutas num outro curso. Num novo processo que diz respeito a um curso que decorreu em 2014 os militares foram acusados de 14 crimes de abusos de autoridade e ofensas à integridade física previstos no Código de Justiça Militar, avança o jornal Público.

São dois sargentos e dois cabos que estão acusados de agressões a sete recrutas durante o curso 123. O jornal Público revela que a procuradora do departamento de investigação e ação penal concluiu que os militares tiveram intenção de fazer sofrer as vítimas, sabendo que esse comportamento poderia causar sofrimento extremo e sequelas irreversíveis para os recrutas.

Um dos recrutas relatou ao Ministério Público que ficou com um tímpano perfurado devido a uma agressão e não recebeu ajuda médica.

Há relatos de que um instrutor bateu com a cabeça dos recrutas no solo até haver sangue e um dos recrutas ficou com um desvio permanente da cana do nariz e múltiplas cicatrizes em várias parte do corpo.

Um outro recruta foi chicoteado com urtigas e agredido no chão com pontapés.

Há também registo de um instrutor que colocou uma presilha à volta do pescoço do recruta que sem conseguir respirar acabou por desmaiar.

Os quatro instrutores são acusados de um total de 14 crimes de abuso de autoridade e ofensas à integridade física, de acordo com um despacho de 9 de abril.

Um deles está já a ser julgado por crimes no curso que resultou na morte de Hugo Abreu e de Dylan da Silva.

Neste processo, os acusados seguem diretamente para julgamento a não ser que peçam a abertura da fase de instrução para contestar as alegações na tentativa de não serem pronunciados.