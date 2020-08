Mais quatro mortes e 192 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Miguel Riopa/AFP

Estão confirmadas 1805 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais quatro do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença é agora 5.912, mais 192 nas últimas 24 horas.

Até ao momento, 41.021 pessoas conseguiram recuperar, das quais 141 nas últimas 24 horas.

Os hospitais portuguesas contam com 325 internados com a doença, um aumento de quatro casos nas últimas 24 horas. Por outro lado, o número de doentes nos cuidados intensivos diminuiu: são agora 41, menos três do que no último boletim epidemiológico.

Há ainda 33.821 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

