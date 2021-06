Portugal volta a ultrapassar os dois mil casos diários. Rt e incidência sobem

© Mário Cruz/EPA

Estão confirmadas 17.096 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais quatro do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 879.557, mais 2362 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 33.471 casos ativos, 1337 dos quais registados desde terça-feira.

Entre as quatro vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, há uma situada na faixa etária entre os 70 e os 79 anos e três outras com mais de 80 anos. Três dos óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e um na Madeira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1336 novas infeções, o que corresponde a 56% dos casos desta quarta-feira.

Portugal não registava um número tão elevado de casos diários desde o dia 17 de fevereiro, data à qual existiam 4137 internamentos, 719 deles em cuidados intensivos.

O maior número de novas infeções (551 casos) registou-se na faixa etária entre os 20 e os 29 anos.

Há agora 504 doentes Covid internados, um aumento de 12, e mais um doente em cuidados intensivos, para um total de 120.

O índice de transmissibilidade subiu, esta quarta-feira, para 1,14 a nível nacional. Também a taxa de incidência nacional sofreu um aumento para 172,8 casos por 100 mil habitantes.

